Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit der Pipinstraße in Paderborn hat sich ein Rollerfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der 23-Jährige war gegen 18.15 Uhr stadteinwärts unterwegs. Auf der Kreuzung wurde er von einem 34-jährigen Audifahrer erfasst, der stadtauswärts fuhr und trotz durchgezogener Linie verbotswidrig von der Borchener Straße nach links in die Pipinstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert. Beim Aufprall auf die Fahrbahn löste sich sein nicht geschlossener Schutzhelm.

Ein Rettungswagen brachte ihn schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. An dem Roller entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 10.500 Euro.

