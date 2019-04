Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Erfolgreiches Fahndungswochenende für die Bundespolizei im Saarland

Saarbrücken (ots)

Insgesamt rund 40 Fahndungstreffer verzeichnete die Bundespolizei im Saarland am Wochenende. Darunter konnten drei Haftbefehle vollstreckt werden. So wurde am 13.4. gegen 23.00 Uhr, im Raum Völklingen, ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger Verhaftet, der mit internationalem Haftbefehl von den polnischen Behörden gesucht wurde. Wegen verschiedener Delikten wurde der Mann in Polen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt. Bei seiner Verhaftung wurde weiter festgestellt, dass er in Deutschland ein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein führte. Nun muss er sich auch der deutschen Gerichtsbarkeit gegenüber verantworten. Am 14.04. gegen 21.15 Uhr wurde ein 43-jähriger Deutscher der von den Justizbehörden im Saarland wegen Eigentums/Vermögensdelikten gesucht wurde verhaftet. Den haftbefreienden Betrag in Höhe von 773,50 konnte die Person nicht entrichten und muss nun die nächsten 70 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler verbringen. Ein 27-jähriger Franzose wurde in Saarbrücken, Metzter Landstraße, auf Grund eines bestehenden Haftbefehles verhaftet. Auch er konnte den haftbefreienden Betrag in Höhe von rund 2100EUR nicht entrichten und wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weitere 32 Fahndungstreffer für Staatsanwaltschaft und Gerichte konnten verzeichnet werden, indem der Wohnsitz zur Durchführung von Strafverfahren ermittelt werden konnte.

