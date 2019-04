Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Weiterer Fahndungserfolg für die Bundespolizei

Bexbach (ots)

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Bexbach hatten auch gestern am 10. April 2019 wieder den richtigen Riecher. Am Vormittag stellten die Beamten am Bahnhof Neunkirchen einen 38-jährigen Deutschen fest, der von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit gleich drei Haftbefehlen wegen Diebstahls gesucht wurde. Nach Zahlung des von der Haft befreienden Betrages von ca. 1000EUR konnte er seine Freiheit weiter genießen. Ein ebenfalls 38-jähriger Deutscher ging den Polizisten im Bürgerpark Saarbrücken ins Netz. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen gefährlicher Körperverletzung mit Haftbefehl und wegen schwerer Brandstiftung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Er verbringt seine Zeit jetzt in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken.

