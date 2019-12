Polizei Hamburg

POL-HH: 191208-2. Festnahme und Zuführung eines mutmaßlichen Kfz-Aufbrechers in Hamburg-Uhlenhorst

Hamburg (ots)

Zeit: 07.12.2019, 09:15 Uhr Ort: Hamburg-Uhlenhorst, Schöne Aussicht

Beamte des Polizeikommissariates 31 haben gestern einen 38-jährigen Libyer wegen des Verdachts des Kfz-Aufbruchs vorläufig festgenommen.

Der 41-jährige Fahrzeuginhaber parkte sein Fahrzeug in der Straße Schöne Aussicht, um sich dann zum Joggen an die Alster zu begeben. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, traf er einen 38-jährigen Mann auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs an. Der Geschädigte versuchte noch den 38-jährigen Tatverdächtigen an der Jacke festzuhalten, dies gelang jedoch nicht. Der 38-Jährige konnte sich aus der Jacke winden und in Richtung Auguststraße flüchten.

Eine Sofortfahndung mit drei Funkstreifenwagen führte schließlich zur Festnahme des flüchtigen Tatverdächtigen.

Bei seiner Flucht verlor der Tatverdächtige seinen Rucksack und die aus dem Fahrzeug entwendeten Sachen (Hose, Sonnenbrille, kleinen Geldbetrag). Die Sachen konnten aufgefunden und sichergestellt bzw. dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die weiteren Ermittlungen und führte den Beschuldigten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu.

