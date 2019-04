Polizei Bochum

POL-BO: Nach Fahrzeugrennen - Autos und Führerscheine sichergestellt

Bochum (ots)

Auf zwei hochmotorisierte Autos wurden Polizisten in einem Streifenwagen am 31. März, gegen 00.25 Uhr, im Bereich Alleestraße / Essener Straße in Bochum aufmerksam. Die Fahrzeuge, jeweils über 450 PS unter der "Haube", fuhren nebeneinander auf der Alleesstraße in Richtung Höntrop. Mit durchdrehenden Reifen beschleunigten die beiden Bochumer Fahrzeugführer (27/30) plötzlich und lieferten sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein Rennen durch den Stadtbereich. Im "Zick-Zack" überholten sie dabei rücksichtslos unbeteiligte Autos und bremsten andere Fahrzeuge durch ihr Fahrverhalten aus. Durch die hinterherfahrenden Polizeibeamten wurden auf mehreren Kilometern Fahrstrecke Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h festgestellt. Im Bereich Wattenscheider Straße / Stephanstraße konnten die "Rennfahrer" angehalten werden. Glücklicherweise wurde durch das Verhalten niemand verletzt. Autorennen gehören auf Rennstrecken und nicht zum öffentlichen Straßenverkehr. Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen derartige Verkehrsstraftaten vorgehen. Darum mussten sich die beiden Fahrer auch von ihren Führerscheinen und den beiden hochpreisigen PS-Boliden verabschieden. Diese wurden noch vor Ort durch die Polizeibeamten sichergestellt. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Fahrzeugführer oder Zeugen, die das Verhalten beobachtet haben oder durch das Rennen gefährdet wurden, werden gebeten, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5289 zu melden.

