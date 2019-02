Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rotlicht missachtet

Offenburg (ots)

Zwei Autofahrer im Alter von 24 und 66 Jahren haben sich am Mittwoch nicht nur ein Bußgeld, sondern auch ein Punkt in Flensburg eingehandelt. Der jüngere der beiden wurde gegen 9.30 Uhr von einer Steife des Verkehrskommissariats Offenburg dabei ertappt, wie er in der Freiburger Straße, in Höhe des dortigen Baumarkts, bei Rotlicht die Ampel passierte. Das gleiche Schicksal ereilte am Abend den 66-Jährigen. Er wurde nach einem Rotlichtverstoß in der Platanenallee von einer Streife des örtlichen Polizeireviers einer Kontrolle unterzogen. Nun erwartet die "Rotsünder" ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell