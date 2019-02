Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Beim Anfahren übersehen

Schutterwald (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag. Die Lenkerin eines BMW war kurz nach 13 Uhr auf der Hindenburgstraße unterwegs, als sie an der Einmündung zur Hauptstraße nach links in Richtung Offenburg fahren wollte und ihren Wagen wie vorgeschrieben stoppte. Beim Wiederanfahren hatte die Frau den bevorrechtigten, auf der Hauptstraße fahrende, Motorradfahrer übersehen und kollidierte mit diesem. Der 60-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. /ma

