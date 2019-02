Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kinderwagen entzündet

Kehl (ots)

Weshalb am Mittwochnachmittag ein Kinderwagen in einem Mehrfamilienhaus der Beethovenstraße in Flammen aufgegangen ist, muss noch geklärt werden. Fest steht, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl das in Brand geratene Säuglingsgefährt kurz nach 16 Uhr ablöschen mussten. Außer am Kinderwagen ist hierdurch auch ein Schaden an den Fließen im Hausflur sowie an den Rasenplatten vor dem Anwesen entstanden. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell