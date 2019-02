Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Umentschieden?

Gernsbach (ots)

Nachdem sich der auf der Weinbergstraße fahrende Lenker eines Volkswagen am Mittwochvormittag zuerst entschieden hatte, nach links in die Von-Drais-Straße abzubiegen, ordnete er sich auf die dafür vorgesehene Spur ein. Kurz darauf hatte der Mann sich scheinbar umentschieden und wollte wieder nach rechts weiterfahren, wo er mit dem nun dort befindlichen Mercedes eines 30-Jährigen zusammenstieß. Während beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell