Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Wolfach (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Kirnbacher Straße rief am Mittwochabend Wehrleute aus Wolfach, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Eine 18 Jahre alte Opel-Fahrerin war in Begleitung ihrer gleichaltrigen Beifahrerin gegen 21.15 Uhr von Wolfach in Richtung Krinbach unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einer Schutzplanke kollidierte und in der Folge an der Uferböschung zur Kinzig zum Stehen kam. Beide jungen Frauen zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden in Kliniken nach Offenburg und Villingen gebracht. Der Sachschaden am Wagen der jungen Frau beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der verursachte Schaden an den Schutzplanken auf rund 6.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell