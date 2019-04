Polizei Bochum

POL-BO: Verbandsmaterial gestohlen: Duo dringt in leerstehende Schule ein

Herne (ots)

Die Herner Polizei hat einen 16- und einen 19-Jährigen festgenommen. Die beiden waren am Sonntagnachmittag, 31. März, in die Schule an der Karlstraße eingedrungen.

Nach einem Zeugenhinweis trafen Polizeibeamte das Duo vor Ort gegen 15.30 Uhr an. Nach eigenen Angaben waren sie durch eine offene Tür in das leerstehende Gebäude eingedrungen, hatten dann einen Schrank aufgebrochen und Verbandsmaterial sowie Leergutkästen entwendet.

Die jungen Herner wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen der Wache zugeführt. Die Beamten fertigten Anzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch.

