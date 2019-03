Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin (65) bei Unfall in Wanne-Eickel schwer verletzt

Herne (ots)

Eine 65-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Wanne-Eickel am 30. März schwer verletzt worden. Ein 40-jähriger Gelsenkirchener Autofahrer wartete gegen 14 Uhr bei roter Ampel an der Kreuzung Hammerschmidtstraße / Stöckmannshof. Zunächst ließ er den von der A 42 entgegenkommenden Verkehr passieren. In einer Verkehrslücke fuhr der 40-Jährige an und bog nach links in die Hammerschmidtstraße ab. Hierbei übersah er, mittig der dortigen Fußgängerfurt, die 65-Jährige Frau. Diese querte den Überweg in Richtung Stöckstraße und stürzte bei der Kollision mit dem Pkw zu Boden. Der Gelsenkirchener Autofahrer leistete sofort Erste Hilfe und kümmerte sich um die verletzte Fußgängerin. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht.

