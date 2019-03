POL-BO: Autofahrer (73) rangiert und verletzt sich - 30.000 Euro Sachschaden und vorerst Krankenhaus

Polizei Bochum

Bei einem Verkehrsunfall an einer Grundstückszufahrt an der Wittener Kohlenstraße 3 ist ein 73-jähriger Autofahrer am 29. März verletzt worden. Sein Auto kippte beim Rangieren zur Seite und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Der Senior wollte seinen Wagen an der dortigen Grundstückszufahrt parken und fuhr im Laufe des Unfalles gleich mehrfach gegen ein Tor am Grundstück. Widerholt setzte er vor und zurück und verwechselte, nach ersten Angaben, beim dritten Mal Fahr- und Bremspedal. Sein Auto beschleunigte nun, wobei das verbogene Tor begünstigte, dass sich der Wagen des Witteners seitlich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der 73-Jährige verblieb zunächst stationär im Krankenhaus.

