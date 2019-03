Polizei Bochum

POL-BO: Fenstersturz führt zu Einsatz einer Mordkommission - Wohnungsinhaber (48) festgenommen

Herne (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Bochumer Staatsanwaltschaft und der Polizei

Am 30. März, gegen 04.05 Uhr, erhielt die Polizei von mehreren Anrufern Kenntnis von einem Fenstersturz an der Herner Schirrmannstraße. Ein Augenzeuge gab an, dass sich eine Frau (29) aus einem der Hausfenster im 2. OG weit hinaus gelehnt hatte. Augenscheinlich habe sie das Gleichgewicht verloren und sei hinunter gestürzt. In der Wohnung wurde der alkoholisierte Wohnungsinhaber, ein 48-jähriger Mann, angetroffen und festgenommen. Die 29-Jährige, ebenfalls alkoholisierte Frau, wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht. Derzeitig untersucht die Mordkommission die Hintergründe dieses Vorfalls. Nach erstem Ermittlungsstand könnte es sich um einen Unglücksfall handeln. Der Wohnungsinhaber wurde bereits am gestrigen Nachmittag auf Anordnung der Staatanwaltschaft wieder entlassen.

