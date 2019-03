Polizei Bochum

Eine 20-jährige Bochumerin hat am 30. März, gegen 21.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid, einen Unfall verursacht; ihre Beifahrerin (ebenfalls 20) wurde dabei leicht verletzt. Die Unglücksfahrerin gab zu, keinen Führerschein zu haben. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Wattenscheider Dückerweg hatte die junge Frau, in Anwesenheit der Fahrzeughalterin, die Zündung betätigt und den Motor gestartet. Sie verzehrten währenddessen die Bestellung des Restaurants im Wagen. Der "eingelegte Gang" wurde der 20-Jährigen zum Verhängnis: Das Auto machte "einen Satz nach vorn" und prallte gegen eine Laterne, so unglücklich, das 10.000 Euro Schaden entstanden, der Pkw fahruntüchtig war und einen Totalschaden erlitt. Der Laternenast wurde in seiner Bodenverankerung gelockert. Die Fahrzeugbesitzerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

