POL-LIP: Extertal-Silixen. Gegenverkehr flüchtete.

Lippe (ots) - (AK) Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr fuhr eine 29-jährige Rintelnerin mit ihrem VW Golf auf der Heidelbecker Straße von Heidelbeck kommend in Richtung Silixen. In der letzten Rechtskurve vor Silixen kam ihr ein heller Pkw SUV entgegen. Dieser fuhr so weit links, dass die jeweiligen Außenspiegel der Pkw kollidierten und zerbrachen. Der helle Pkw SUV flüchtete in Richtung Heidelbeck, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Verkehrskommissariat Lemgo bittet unter Tel. 05261/9330 um Hinweise.

