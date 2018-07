POL-LIP: Detmold. Radfahrer übersehen.

Lippe (ots) - (AK) Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr wurde ein 32-jähriger Radfahrer aus Hamburg bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bielefelder Str./Im Lindenort leicht verletzt. Ein 56-jähriger Detmolder fuhr auf der Bielefelder Straße stadtauswärts und wollte an der Einmündung zur Straße Im Lindenort nach links abbiegen. Er ließ zunächst den entgegenkommenden Pkw-Verkehr passieren und bog dann nach links ab. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Radfahrer und beide kollidierten. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold gefahren. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung verlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6 000 Euro.

