POL-LIP: Barntrup. Rettungswagen musste ausweichen. Lkw flüchtet.

Lippe (ots) - (AK) Am Freitag, gegen 10:50 Uhr kam es auf der Mittelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein gelber Lkw flüchtete. Ein Rettungswagen fuhr auf der Mittelstraße in Richtung Ortsmitte, als ihm der Lkw entgegenkam. Der Lkw fuhr zu weit links, sodass der Rettungswagen nach rechts ausweichen musste und mit dem Außenspiegel eines Ford Transit, der auf dem rechten Parkstreifen stand, kollidierte. Der Außenspiegel brach ab und schleuderte gegen einen davor parkenden Seat Ibizza. Der Lkw flüchtete in Richtung Bega, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Lemgo unter Tel.05261/9330.

