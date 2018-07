Ulm (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde in der Böfinger Straße ein Mercedes beschädigt. Der parkte am Straßenrand. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro. Und blaue Lackspuren, die vom Auto des Verursachers stammen könnten. Der ist geflüchtet. Am Montagmittag bemerkte die Besitzerin eines Ford einen Schaden von rund 1.500 Euro. Der muss ihrem Wagen seit Freitagmittag in der Ziegelgasse zugefügt worden sein. Dort parkte der Ford, während ein anderes Fahrzeug die Karosserie streifte. Gefährlich überholt hat am Dienstagabend eine BMW-Fahrerin. Trotz Gegenverkehrs passierte sie gegen 21.30 Uhr einen VW auf dem Kuhbergring. Beim Einscheren stieß der BMW mit dem VW zusammen. Die BMW-Fahrerin fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelte die Frau inzwischen, eine 31-Jährige aus Ulm. Sie sieht einer Anzeige entgegen. Für die Polizei wäre der Fahrer des Gegenverkehrs, ein silbernes Auto, ein wichtiger Zeuge (Hinweis-Tel.: 0731/1880). Ein halbe Stunde später radelte ein 18-Jähriger den Wiblinger Ring auf dem Radweg entlang. Als er die Reutlinger Straße überquerte, rammte ihn ein VW. Der Radler stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer ließ ihn liegen und flüchtete. Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Mit diesem Wissen meldete sich der Verletzte später bei der Polizei. Die muss jetzt noch ermitteln, wer zur Unfallzeit am Steuer des VW saß.

Info: Die Zahl der Fälle von Unfallflucht stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 255 auf 5.099 Fälle - also um fünf Prozent. "Mittlerweile flüchtet jeder Fünfte nach einem Unfall. Das ist unsozial, verwerflich und nicht akzeptabel", sagt die Polizei. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl fast kontinuierlich von 3.762 um rund 36 Prozent gestiegen. Immer mehr flüchteten, aber auch immer mehr würden ermittelt. Die Polizei habe nämlich auch die Zahl der aufgeklärten Fälle gesteigert und so ihre Aufklärungsquote bei einem Drittel der Fälle (33 Prozent) gehalten. Höher noch sei die Aufklärungsquote bei Unfällen, bei denen Menschen verunglückten. Fast die Hälfte die Fälle (48 Prozent) klärten die Ermittler der Polizei auf. "Das Risiko, nach einer Unfallflucht erwischt zu werden, ist mittlerweile sehr hoch. Das muss jeder wissen, der in einen Unfall verwickelt ist", mahnt die Polizei. Sie appelliert an die Unfallbeteiligten, sich ihrer Verantwortung als Verursacher zu stellen. Meist sei dann nur ein Verwarnungsgeld fällig. Nach einer Flucht aber drohen eine Strafanzeige, eine Geld- oder Freiheitsstrafe und der Führerscheinentzug.

