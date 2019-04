Polizei Bochum

POL-BO: Herner (68) übersieht beim Einparken Fußgängerin (43)

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde eine Essenerin (43) am 31. März, gegen 11.30 Uhr, in Bochum im Bereich Riemker Straße 13. Ein 68-jähriger Herner war hier mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufcenters unterwegs. Beim Einparken in eine der Parkboxen übersah der Senior die dort hergehende Essenerin. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Frau und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell