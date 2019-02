POL-LDK: Leichnam aus Driedorfer Stauweiher geborgen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Driedorf: Am Samstagnachmittag (16.02.2019) barg die Freiwillige Feuerwehr einen in einem Stauweiher bei Driedorf treibenden Leichnam. Kinder hatten den Toten beim Spielen entdeckt. Derzeit laufen seitens der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Kriminalpolizei in Dillenburg die Ermittlungen zur Todesursache und zur Identität des Mannes.

Es wird nachberichtet.

Uwe Braun, Oberstaatsanwalt

Guido Rehr, Polizeihauptkommissar

