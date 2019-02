Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kleinbus prallt auf der A45 bei Wetzlar gegen Fahrbahnteiler

Behinderungen im Berufsverkehr Richtung Hanau

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar - A45: Neun Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall heute Morgen (20.02.2019) auf der A45 bei Wetzlar.

Gegen 07.00 Uhr war der 48-jährige Fahrer eines Opel Vivaro von Dortmund in Richtung Hanau unterwegs. Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei wollte er mit seinem Kleinbus zunächst an der Anschlussstelle Wetzlar Ost in Richtung B49 abfahren. Offensichtlich überlegte er es sich im letzten Moment anders, zog von der Abbiegespur zurück auf die Sauerlandlinie und prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Umherfliegende Fahrzeugteile zwangen einen ihm folgenden Lkw-Fahrer zu bremsen, so dass ein ihm wiederum folgender Skoda in das Heck des Lasters krachte.

Der in Polen lebende Opelfahrer, der 27-jährige Skodafahrer aus dem Westerwaldkreis sowie sieben weitere Insassen im Kleinbus zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Erstversorgung übernahmen zwei Notärzte und mehrere Rettungswagenbesatzungen. Mit Rettungswagen ging es für die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Im Anschluss an die ambulanten Behandlungen durften alle Verletzten die Krankenhäuser wieder verlassen.

Zunächst konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Während der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Fahrzeuge, musste die A45 kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 09.15 Uhr rollte der Verkehr wieder zweispurig.

Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 80.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

