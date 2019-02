POL-LDK: - Einbrecher überrascht - Bein bei Unfall gebrochen - Mülltonnen brennen - Flucht in Herborn - Fahrraddieb scheitert - Hakenkreuz geschmiert - Stein geworfen - Wohnung durchwühlt ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Bei Einbruch überrascht / Dieb droht mit Messer und flieht -

Bei der Verfolgung eines Einbrechers am Samstagabend (16.0.2019) zog dieser ein Messer und drohte seinem Verfolger. Dem Täter gelang die Flucht - die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 21.00 Uhr kehrten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mittelfeldstraße zurück und beobachten einen Mann auf einem Balkon, der sich gerade an einem Fenster zu schaffen machte. Offensichtlich vom Scheinwerferlicht aufgeschreckt, stieg der Unbekannte in die Wohnung ein. Dort öffnete er sofort ein weiteres Fenster um aus diesem wieder ins Freie zu flüchten. Ein Zeuge traf auf den Dieb und es entstand eine Rangelei, in dessen Verlauf der Unbekannte dem Zeugen ins Gesicht schlug. Zudem zog er ein Messer, worauf sich der Zeuge zurückzog. Der Einbrecher floh zu Fuß über die Mittelfeldstraße und anschließend über Rehgartenstraße in die Lohrbachstraße, wo sich seine Spur verlor. Der Täter sprach türkisch, hatte eine kräftige Figur und war ca. 180 cm groß. Er trug eine helle Jeans, eine blaue Jacke, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und hatte sein Gesicht mit einem Halstuch bedeckt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Einbrecher machen? Wem ist der Mann vor dem Einstieg in die Wohnung oder anschließend auf der Flucht schnell rennend in Dillenburg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Biker übersehen -

Schwere Verletzungen zog sich ein Mopedfahrer zu, der am Sonntagabend (17.02.2019) auf der Hauptstraße mit einer Autofahrerin zusammenstieß. Gegen 20.30 Uhr wollte eine 56-jährige Dillenburgerin ihren Golf wenden. Hierbei übersah sie den von hinten herannahenden 17-jähriger Biker. Der konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und krachte in den Golf. Nach einer ersten Einschätzung durch einen Notarzt trug er einen Oberschenkelhalsbruch davon. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den in Dietzhölztal lebenden Jugendlichen ins Dillenburger Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Eschenburg-Eibelshausen: Mülltonnen brennen / Polizei bittet um Mithilfe -

Am frühen Samstagmorgen (16.02.2019) brannten in der Straße "Marktplatz" mehrere Mülltonnen nieder. Momentan geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte diese in Brand setzten. Gegen 03.15 Uhr fiel Anwohnern der Brand auf. Die Feuerwehr Eibelshausen rückte an und löschte die Flammen. Durch die Hitze wurde eine Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Dillenburger Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit Personen am Brandort beobachteten oder die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Herborn: Parkplatzrempler an der Bürgermeisterwiese -

Einen Blechschaden von mindestens 1.200 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Mittwochabend (13.02.2019) auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio zurück. Um 20.00 Uhr stellte die Besitzerin ihren schwarzen Renault Trafic dort ab. Gegen 22.15 Uhr beendete sie ihr Training und kehrte auf den Parkplatz zurück. Jetzt bemerkte sie Kratzer und weiße Farbe auf der Fahrerseite. Vermutlich hatte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Renault touchiert. Hinweise zum Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Offenbach: Fahrradklau scheitert -

Auf ein Mountainbike aus einem Hof in der "Unteren Feldstraße" hatte es ein Dieb am Freitagabend (15.02.2019) abgesehen. Gegen 17.35 Uhr griff er sich das unverschlossene Bike und machte sich aus dem Staub. Eine Zeugin beobachtete den Diebstahl und schrie dem Mann hinterher. Der ließ das Rad fallen und rannte davon. Nach Beschreibung der Zeugin hatte der Unbekannte einen leicht dunklen Hauttyp und war ca. 30 Jahre alt. Er trug eine hell beige Jacke sowie eine olivfarbene Kappe, ähnlich einer Baseballmütze. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Gartenhütte aufgebrochen -

Im Ballersbacher Weg brachen Diebe in ein Gartenhäuschen ein. Im Zeitraum von Freitag (15.02.2019), gegen 10.00 Uhr bis Samstag (16.02.2019), gegen 11.00 Uhr brachen die Täter mehrere Latten eines Holztores ab, kletterten hindurch und brachen die Hüttentür auf. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers fehlt eine Haushaltsleiter im Wert von ca. 50 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen am Wochenende Personen an dem Gartengrundstück auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Hakenkreuz geschmiert -

Nachdem Unbekannte auf einer Hauswand in der Schmiedgasse ein Hakenkreuz schmierten, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Freitagabend (15.02.2019), gegen 17.00 Uhr entdeckte eine Zeugin das Symbol. Wann genau die Täter die Wand beschmierten, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Citroen zerkratzt -

Im Zeitraum von Samstag (16.02.2019), gegen 19.30 Uhr bis Sonntagfrüh (17.02.2019), gegen 00.30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Reinermannstraße einen Citroen. Der rote "DS3" parkte in Höhe der Hausnummer 14. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Seitenteile auf der Beifahrerseite und schütteten Mehl über das Fahrzeug. Zudem hinterließen sie einen Zettel auf dem Wagen. Inhaltlich setzte sich der Verfasser kritisch mit dem Parkverhalten auseinander. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Stein geworfen -

Mit dem Schrecken kam gestern Abend (17.02.2019) die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses davon. Gegen 19.25 Uhr schleuderte ein Unbekannter einen Stein durch eine Fensterscheibe ihrer Erdgeschosswohnung in der Formerstraße. Zurück blieb ein kreisrundes Loch im Durchmesser von etwa 15 Zentimeter. Eine neue Scheibe wird rund 300 Euro kosten. Zeugen, die den Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu dem Steinewerfer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei den Wetzlarer Ordnungshütern zu melden.

Braunfels: Wohnung durchwühlt -

Auf Beute aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten es Einbrecher in der Wintersburgstraße abgesehen. Zwischen dem 07.02.2019 und dem 17.02.2019 drangen die Diebe in die Wohnung ein und suchten nach Wertsachen. Hierbei durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

