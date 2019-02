Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Beifahrerseite von Golf zerkratzt - Wohnungseinbruch in Wetzlar - Unbekannte stecken Akten in Brand - BMW landet auf dem Dach -

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Beifahrerseite komplett zerkratzt -

Am zurückliegenden Wochenende beschädigten Unbekannte in der Friedenstraße einen blauen VW Golf. Der parkte zwischen Freitagabend (15.02.2019), gegen 17.30 Uhr und Montagnachmittag (18.02.2019), gegen 13.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 22. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Die Reparatur wird mindestens 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wohnungseinbruch -

In der Altenberger Straße hatten es Diebe auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Die Täter brachen auf dem Grundstück einen Schuppen auf und bedienten sich am Werkzeug. Dieses nutzten sie um gewaltsam ein Fenster zum Haus zu öffnen. Sie kletterten hinein und durchwühlten sämtliche Zimmer. Angaben zum Diebesgut können die Bewohner noch nicht machen. Zeugen, die die Täter am Montag (18.02.2019), zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr beobachteten oder denen zu dieser Zeit in der Altenberger Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar: Unbekannte stecken Akten in Brand / Polizei sucht Zeugen -

Heute in den frühen Morgenstunden (19.02.2019) rückte die Wetzlarer Feuerwehr zu einem Brand in der Frankfurter Straße aus. Das Gebäude wird derzeit saniert. Seitlich brannte ein Kunststoffcontainer mit Altpapier. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Papier vorsätzlich angezündet wurde. Die Hitze ließ den Container schmelzen und beschädigte in der Nähe stehende Pflanzen. Eine Zeugin meldete den Brand gegen 03.35 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang heute Früh in der Frankfurter Straße Personen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem unbekannten Zündeler machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberndorf: Glätte lässt BMW rutschen -

Nach einer Rutschpartie auf der Landstraße zwischen Oberndorf und Albshausen, landete ein 19-Jähriger gestern Morgen (18.02.2019) mit seinem BMW auf dem Dach. Gegen 10.30 Uhr geriet er mit seinem Dreier an den rechten Fahrbahnrand und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über seinen Wagen. Der BMW rutschte von der Fahrbahn, prallte gegen einen Leitpfosten und einen Baum und drehte sich aufs Dach. Mit Blessuren an der rechten Hand und Prellungen brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus. Der Wagen des Braunfelser hat nur noch Schrottwert. Er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

