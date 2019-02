Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: "Blitzeis" überrascht Autofahrer im Lahn-Dill-Kreis

Regen trifft auf gefrorene Straßen

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: "Blitzeis" überrascht Autofahrer / Regen trifft auf gefrorene Straßen

Wenn Niederschlag auf gefrorene Fahrbahnen trifft, verwandeln sich die Straßen zu gefährlichen Rutschbahnen. Diese Erfahrung mussten heute Morgen (19.02.2019) mehrere Verkehrsteilnehmer im Lahn-Dill-Kreises machen.

Ab etwa 08.00 Uhr setzte leichter Regen ein und kurz darauf erreichten die ersten Unfallmeldungen die Polizeistationen an Lahn und Dill. Meist blieb es bei Blechschäden, eine ältere Dame wurde nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in Herborn-Burg zu weiteren medizinischen Abklärungen in ein Krankenhaus transportiert.

In der Haigerer Industriestraße stellte sich ein Lkw quer, zudem nahm die Dillenburger Polizei dort zwei Verkehrsunfälle auf. Auf der Landstraße zwischen Dillenburg und Donsbach prallte ein Autofahrer gegen die Leitplanke. Im Hohlweg in Herborn-Burg erwischte es einen Fahrschulwagen: er rutschte auf spiegelglatter Straße gegen ein Streufahrzeug. Auch das südliche Kreisgebiet blieb von der Wetterkapriole nicht verschont. In der Braunfelser Straße in Wetzlar rutschten zwei Fahrzeuge in den Graben. Bei Braunfels-Neukirchen prallte zwei Pkw ineinander. In Kraftsolms-Waldsolms schlitterte ein Pkw gegen eine Laterne und auf einem Parkplatz in der Westendstraße in Wetzlar rutschte ein Pkw gegen einen Baum.

Die Höhe der Blechschäden können derzeit noch nicht beziffert werden.

