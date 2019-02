POL-LDK: - Polizei Dillenburg sucht silberfarbenen Ford - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein bei Polizei vorgesprochen - Brand in Ehringshausen - Autoscheibe eingeschlagen - Einbruch

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Weidelbach: Gegen Leitplanke gekracht und abgehauen / Polizei fahndet nach Ford mit Frontschaden -

Eine Verkehrsunfallflucht bei Weidelbach beschäftigt derzeit den Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei. Am Sonntagmorgen (17.02.2019), gegen 09.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei starke Verschmutzungen auf der Landstraße zwischen Weidelbach und Oberrossbach. Eine Streife der Dillenburger Ordnungshüter schaute sich die Sache an und entdeckte Glassplitter und Steine, typischen Schleuderspuren eines Unfalls und Fahrzeugteile auf der Straße. Offensichtlich hatte ein Autofahrer von Weidelbach kommend in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen die Leitplanke gekracht. Rund um die Unfallstelle fanden sich Fahrzeugteile von der Front eines silberfarbenen Ford. Wann genau sich der Unfall am Wochenende zutrug, ist momentan nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Unfallfahrer machen? Wo ist ein silberfarbener Ford mit frischem Unfallschaden an der Front aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein bei der Polizei vorgesprochen -

Mit einer Blutentnahme und Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln endete für eine 53-Jährige gestern Abend ein Besuch bei der Polizeistation Herborn. Gegen 22.00 Uhr fuhr die Herbornerin mit ihrem Ford bei den Ordnungshütern in der Friedrich-Birkendahl-Straße vor. Sie wollte dort Anzeige erstatten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam heraus, dass sie bereits seit 2014 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie räumte ein Cannabis konsumiert zu haben, zudem entdeckten die Ermittler bei der Durchsuchung ihrer Kleidung vier Ecstasy-Tabletten sowie eine geringe Menge an Amphetamin. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt vor Ort durchführte.

Ehringshausen: Mülltonnen brennen in der Industriestraße -

Am frühen Mittwochmorgen (20.02.2019), gegen 02.30 Uhr rückte die Ehringshäuser Feuerwehr zu einem Brand in der Industriestraße aus. Dort brannte ein Unterstand für Mülltonnen. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Derzeit geht die Polizei von einer vorsätzliche Inbrandsetzung der Tonnen aus. Die Flamen beschädigten einen in der Nähe geparkten Fiat. Angaben zum Gesamtsachschaden können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Personen in der Industriestraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Autoscheibe bei Ikea eingeschlagen -

Am Dienstagmorgen (19.02.2019), zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem auf dem Parkplatz des Ikea-Möbelhauses abgestellten Polo zu schaffen, der VW parkte in Reihe 8. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein. Ob es sich um Vandalismus oder um einen versuchten Diebstahl handelte, kann momentan nicht gesagt werden. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Wetzlar: Diebe im Vereinsheim -

Unbekannte Diebe suchten zu Beginn dieser Woche das Vereinsheim des Blau-Weiß Wetzlar im Bodenfeld auf. Im Zeitraum von Sonntag (17.02.2019), gegen 19.00 Uhr bis Dienstag (19.02.2019), gegen 11.30 Uhr drangen sie in das Clubheim ein und ließen einen Flachbildfernseher sowie die Musikanlage mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Diebe in der genannten Zeit beobachtet? Wem sind in dem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an dem Clubheim aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

