POL-EU: Foto-Fahndung: Polizei Euskirchen bittet um Mithilfe - Wer kennt diese mutmaßlichen Ladendiebe

53879 Euskirchen (ots)

Die auf dem angefügten Foto abgebildeten Personen sollen am 23.07.2019 in der Filiale Expert in Euskirchen elektronische Geräte im Wert von über eintausend Euro entwendet haben.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses fahndet die Polizei wegen des Verdachts des Ladendiebstahls nun öffentlich nach den beiden Personen.

Hinweise werden telefonisch erbeten an 02251/799-570 oder 02251-799-0 sowie per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

