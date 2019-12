Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin von am Freitagabend von Auto erfasst - 71-Jährige verstorben

33104 Schloss Neuhaus (ots)

33104 Paderborn, Münsterstraße/Merschweg Freitag, 20.12.2019, 18:09 Uhr Fußgängerin von Auto erfasst - 71-Jährige verstorben

(dm)Bei einem Verkehrsunfall in Schloß Neuhaus ist am Freitagabend eine Fußgängerin (71) lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Gegen 18:09 Uhr betrat eine 71-jährige Frau bei starkem Regen die Münsterstraße in Höhe der Einmündung Merschweg. Ein 55-jähriger VW Fahrer, welcher mit seinem Wagen die Münsterstraße in Fahrtrichtung Paderborn fuhr, erfasste die auf der Fahrbahn befindliche Seniorin. Lebensgefährlich verletzt blieb die Fußgängerin am Fahrbahnrand liegen. Sie wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Noch in der Nacht verstarb die Frau infolge ihrer Verletzungen.

