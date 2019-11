Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Werkstatt und Lagerhalle

Täter stahlen auch Ford Transit

Xanten (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22.15 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt an der Straße Im Niederbruch ein. Dazu schlugen sie unter anderem eine Scheibe in einem Rolltor ein. Ob und was die Täter entwendeten, ist derzeit noch unklar.

In der Zeit von Mittwich, 16.00 Uhr, bis Donnerstag,07.45, schlugen Unbekannte Täter auch eine Scheibe einer Lagerhalle an der Straße Leykamp ein. Dort entwendeten sie einen Staubsauger, eine Spritzpistole und ein Schleifgerät.

Auch stahlen die Täter einen weißen Ford Transit, welcher auf das Kennzeichen WES- XX 39 zugelassen ist. Auf der Schiebetür ist der Schriftzug "Meerturmdesign" aufgebracht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

