Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Auto quert die B58 und fährt in eine Imbissbude

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 11.50 Uhr kam es zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall in Höhe eines Imbisses an der Schermbecker Landstraße in Nähe der Raesfelder Straße.

Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Auto einen Absperrpoller an der Hauptstege, querte die B58 und fuhr gegen die Hauswand eines Imbisses an der Schermbecker Landstraße. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Glücklicherweise war der Imbiss zum Unfallzeitpunkt nicht geöffnet, so dass keine weiteren Personen verletzt wurden. Die Polizei stellte das Auto des Weselers sicher. Die Stadt Wesel prüft derzeit die Statik des Gebäudes. Das Verkehrskommissiariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

