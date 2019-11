Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Exhibithionist zeigte sich mit geöffneter Hose

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr lief eine 31-jährige Dinslakenerin auf dem Gehweg der Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor dem linken Fußgängertunnel bemerkte sie, dass ihr Hosenbein nass wurde. Daraufhin sah sie sich um und bemerkte einen Unbekannten, der mit geöffneter Hose vor ihr stand. Die Dinslakenerin flüchtete daraufhin in Richtung Krengelstraße, der Unbekannte in die Gegenrichtung.

Zu Hause stellte die Frau fest, dass es sich bei der Flüssigkeit auf ihrer Hose vermutlich um Ejakulat handelt. Die Untersuchungen hierzu dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung des Unbekannten:

über 190 cm groß, 40 - 50 Jahre alt, kräftige Statur, königsblaue, dicke Winterjacke

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 mit der Polizei in Dinslaken in Verbindung zu setzen.

