POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Räuberischer Diebstahl, Wiesbaden, Langgasse, Mittwoch, 30.10.2019, 16:30 Uhr

(ba) In einem Bekleidungsgeschäft in der Langgasse hat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch gegen 16:30 Uhr ein Sweatshirt und eine Jacke entwendet. Mehrere Ladendetektive beobachteten die Situation und wollten den Mann festhalten. Dieser riss sich los und flüchtete. Dabei wurde eine 42-jährige Ladendetektivin leicht verletzt. Der Täter war in Begleitung von zwei 17- und 27-jährigen mutmaßlichen Komplizen, die festgenommen werden konnten. Der Flüchtige soll männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er soll dunkle Kleidung und eine rote Basecap getragen haben. Das 1. Polizeirevier bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0611 345 2140.

2. Vorsicht! - falsche Polizeibeamte rufen an, Wiesbaden, Mittwoch, 30.10.2019 bis Donnerstag, 31.10.2019

(ba) Derzeit versuchen Betrüger in Wiesbaden wieder, an das Geld oder die Wertsachen von Seniorinnen und Senioren zu kommen. Dafür geben sie sich am Telefon als Polizeibeamte aus und behaupten, sie müssten Bargeld oder Wertgegenstände der Opfer in Sicherheit bringen. Leider hatten die Täter mit ihrer Masche in einem Fall Erfolg. Ein Rentner aus Wiesbaden-Klarenthal wurde am Telefon überredet, einer Abholerin am Mittwoch gegen 14:30 Uhr mehrere Tausend Euro Bargeld zu übergeben. Die Abholerin wird vom Geschädigten als ca. 20-jährig, ca. 1,60m groß mit kräftiger Statur und dunklen Haaren beschrieben. Sie soll dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang einige wichtige Hinweise der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an. Das tun nur Betrüger. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

3. Telefonbetrüger geben sich als Mitarbeiter von Softwareunternehmen aus, Wiesbaden-Auringen, Dienstag, 29.10.2019

(ba) Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag einen 65-jährigen Mann aus Wiesbaden-Auringen um mehrere Hundert Euro betrogen. Telefonisch gaben die Betrüger sich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens aus und behaupteten, dass sie Sicherheitslücken auf dem PC des Geschädigten schließen müssten. Diese vermeintliche Dienstleistung ließen sie sich mit mehreren Hundert Euro bezahlen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 zu melden.

4. Einbruch in Theater, Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Dienstag, 29.10.2019, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2019, 08:00 Uhr

(ba) Ein Nebenraum des Staatstheaters in Wiesbaden war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter brachen zwischen Dienstagabend, 22.30 Uhr und Mittwochmorgen, 08:00 Uhr ein Fenster auf, gelangten so ins Innere und entwendeten dort ein Laptop. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 zu melden.

5. Gescheiterter Einbruch in Bar, Wiesbaden, Karlstraße, Dienstag, 29.10.2019, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2019, 13:45 Uhr

(ba) Zu einem versuchten Einbruch in eine Bar kam es im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in der Karlstraße in Wiesbaden. Die Täter hatten versucht, die zur Straße liegenden Fenster aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Da die Täter am Öffnen der Fenster scheiterten, ergriffen sie ohne Beute die Flucht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 - 345 0.

6. Hochwertige Fahrräder aus Garage gestohlen, Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2019, 13:30 Uhr (ba) Aus einer Garage in der Wilhelminenstraße in Wiesbaden sind drei Fahrräder im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet worden. Die 38-jährige Geschädigte bemerkte das Fehlen der Fahrräder am Mittwoch gegen 13:30 Uhr. Letztmalig war sie in der letzten Woche am Donnerstagabend an der Garage. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrräder noch vor Ort. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 2440 zu melden.

7. E-Bike entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Carlo-Schmid-Straße 10, Donnerstag, 31.10.2019, 07:30 bis 08:40 Uhr

(ba) Ein E-Bike der Marke Flyer haben unbekannte Täter am Donnerstagmorgen in der Carlo-Schmid-Straße in Biebrich gestohlen. Die 33-jährige Geschädigte hatte das E-Bike gegen 07:30 Uhr mit einem Schloss gesichert und abgestellt. Als sie gegen 08:40 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrrad gestohlen worden war. Zeugen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 2440 zu melden.

8. Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Bundesstraße 417, Donnerstag, 31.10.2019, 08:05 Uhr

(ba) Zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden, kam es am Donnerstagmorgen auf der B417. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 48-jähriger Mann mit seinem Ford Transit zunächst in Richtung Wiesbaden unterwegs. Er hielt kurzzeitig an der Bushaltestelle "Wiesbaden-Platte" und wollte von dieser aus wieder auf die B 417 in Richtung Limburg fahren. Dabei übersah er den VW Golf eines 45-jährigen Autofahrers, der in Richtung Limburg unterwegs war. Es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und der 58-jährige Beifahrer des Fords verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B 417 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge zeitweise in beiden Richtungen gesperrt werden, wodurch es im morgendlichen Berufsverkehr zu Rückstaus kam. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Polizeikontrolle führt zu Widerstand, Geisenheim, Park am Römerberg, Mittwoch, 30.10.2019, 17:05 Uhr

(ku) Am Mittwochnachmittag kontrollierten Zivilbeamte der Polizeistation Rüdesheim eine Personengruppe im Park am Römerberg in Geisenheim. Hierbei fiel ein 38-Jähriger auf, der beim Erblicken der Polizeibeamten versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als der Mann daran gehindert wurde, soll er einen Beamten leicht verletzt haben. Daraufhin wurde er festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur zuständigen Polizeistation nach Rüdesheim verbracht. In der Tasche des 38-Jährigen fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel sowie ein sogenanntes Kartenmesser (ähnlich einer Kreditkarte). Der Festgenommene ohne festen Wohnsitz verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Es ist beabsichtigt den Mann am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorzuführen.

2. Einbruch in Gartenhaus, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Montag, 28.10.2019, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2019, 11:45 Uhr

(ku) Unbekannte sind in der Zeit von Montagmittag, 14:00 Uhr bis Mittwochvormittag, 11:45 Uhr in ein Gartenhaus in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim eingebrochen. Die Täter betraten unbefugt das Gelände und brachen dort gewaltsam eine Gartenhütte auf. Die Langfinger entwendeten verschiedenste elektronische Geräte, Kabel, Kopfhörer sowie eine Kaffeemaschine. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Gesamtschaden auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter Telefonnummer (06722) 9112 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Über Fuß gefahren und vom Unfallort entfernt, Rüdesheim, Geisenheimer Straße / Kaiserstraße 28.10.2019, 07:30 Uhr

(He) Am Montagmorgen kam es in Rüdesheim an der Einmündung Kaiserstraße, Geisenheimer Straße (B42) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Junge leicht verletzt wurde, die beteiligte PKW-Fahrerin ihre Fahrt jedoch, ohne dem Vorfall weitere Beachtung zu schenken, weiterfuhr. Gestern erschien der Jugendliche auf der Polizeistation Rüdesheim und berichtete, dass er am Montag, gegen 07:30 Uhr auf dem Weg zur Schule, die Geisenheimer Straße im Bereich einer Tankstelle überqueren wollte. Zeitgleich kam ein PKW aus der Kaiserstraße angefahren, stoppte jedoch und gab ein Zeichen, dass der Junge die Straße überqueren könne. Kurz bevor der Jugendliche die Straße dann komplett überquert hatte, fuhr der PKW los und überrollte teilweise einen Fuß des Jungen. Dessen Angaben zufolge habe die Frau am Steuer kurz gestoppt und den Eindruck erweckt, als habe sie den Zusammenstoß bemerkt. Kurz darauf sei sie jedoch weiter nach links in die Geisenheimer eingebogen und davongefahren. Die Frau hätte lange, gelockte dunkle Haare getragen und sei geschätzt "Ende 20" gewesen. Der PKW sei ein Kleinwagen, neueres Model in blau. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche Hinweise auf die Fahrzeugführerin geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06722) 9112-0 bei der Polizei in Rüdesheim zu melden.

4. Mercedes beschädigt und weitergefahren, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, 30.10.2019, 11:30 Uhr - 12:00 Uhr

(He) Gestern Morgen kam es im Lenzhahner Weg in Niedernhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Mercedes Kombi beschädigt wurde, die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher sich jedoch vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der graue Mercedes wurde gegen 11:30 Uhr auf einem Parkstreifen, in Fahrtrichtung Feldbergstraße, abgestellt. Als dessen Fahrer dann nach circa 30 Minuten wieder zurückkam, war der PKW an der hinteren, linken Fahrzeugecke beschädigt. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen nicht vor. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

