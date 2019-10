POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 30.10.2019

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Raub in Bar, Wiesbaden, Bismarckring, Mittwoch, 30.10.2019, 05:00 Uhr

(ba) Ein 29-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am frühen Montagmorgen in einer Bar in der Bismarckstraße von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen und beraubt worden. Die beiden Männer hatten den 29-Jährigen zunächst angesprochen und wollten ihm Betäubungsmittel verkaufen. Als er ablehnte wurde der 29-Jährige von den beiden Tätern geschlagen und beleidigt. Außerdem nahm einer der Räuber noch Bargeld aus dem Portemonnaie des Geschädigten. Nach Angaben des Geschädigten sollen beide Männer dunkle Hautfarbe und gelockte kurze schwarze Haare haben. Ein Täter sei Bartträger gewesen und soll und mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen sein. Der andere habe eine rote Jacke getragen. Nach dem Raub sollen die Täter mit einem kleinen blauen Fahrzeug mit Groß-Gerauer Kennzeichen geflüchtet sein. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 zu melden.

2. Körperverletzung in Linienbus, Wiesbaden, Schumannstraße, Dienstag, 29.10.2019 11:30 Uhr

(ba) Ein 75-jähriger Mann ist am Dienstagmittag in einem Linienbus von einem bislang unbekannten Mann geschlagen worden. Der Wiesbadener hatte zwei Männer im Bus dazu aufgefordert, sich angemessen zu benehmen. Daraufhin wurde er von einem der Männer ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließen die Männer den Bus an der Haltestelle Schumannstraße. Beide sollen ca. 35 Jahre alt sein, eine normale Statur haben und waren mit Kapuzenpullovern bekleidet. Der Mann, der geschlagen hat, soll außerdem eine blaue Weste und blaue Schuhe getragen haben. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 - 345 2140 zu melden.

3. Brillen im Gesamtwert von über 100.000 Euro gestohlen, Wiesbaden, Kirchstraße, Montag, 28.10.2019, 22:30 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 05:00

(ba) Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein Optikergeschäft in der Fußgängerzone in Wiesbaden eingebrochen und haben dabei mehrere Hundert Brillen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter zunächst die Tür im Geschäft auf und entwendeten aus Schränken im Inneren dann Brillen im Gesamtwert von ca. 140.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 um Zeugenhinweise.

4. Traktor gestohlen, Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstraße, Montag, 28.10.2019, 10:00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 11:30 Uhr

(ba) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, 10 Uhr bis Dienstag, 11.30 Uhr einen Traktor von einem umzäunten Ackergrundstück im Wiesbadener Stadtteil Frauenstein entwendet. Hierzu zerstörten die Täter zunächst ein Schloss, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort entwendeten sie den Traktor des Typs Carraro Supertigre III im Wert von ca. 10.000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter den Traktor mit einem Fahrzeug oder Anhänger abtransportierten. Zeugen werden gebeten, sich an das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 - 345 2540 zu wenden.

5. Einbruch in städtisches Gebäude, Wiesbaden, Homburger Straße, Montag. 28.10.2019, 23:00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 05:45 Uhr

(ba) In der Homburger Straße in Wiesbaden kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch in ein städtisches Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die bislang unbekannten Täter zunächst auf ein Baugerüst, hebelten dann ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie etliche Räume und beschädigten dabei mehrere Türen. Außerdem wurde ein Opel Combo entwendet. Dieses Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung später im Bereich des Elsässer Platzes verschlossen aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0611 345 0.

6. Skoda zerkratzt, Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, Montag, 28.10.2019, 16:00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 07:30 Uhr

(ba) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen in Wiesbaden einen geparkten Skoda Yeti zerkratzt. Der 70-jährige Besitzer des Skoda hatte sein Auto am Dienstag gegen 16 Uhr in einer nicht verschlossenen Tiefgarage in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer am Heck und an der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 2340 zu melden.

7. Unfall mit leichtverletzter Person, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Dienstag, 28.10.2019, 08:20 Uhr

(ba) Zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde, kam es am Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr in der Wilhelmstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Wiesbadener mit seinem Audi A3 auf der Wilhelmstraße in Richtung der Sonnenberger Straße unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Ein 60-jähriger ebenfalls aus Wiesbaden stammender Mann fuhr mit seinem BMW X 5 zeitgleich in der Gegenrichtung der Wilhelmstraße. Beim Abbiegen des Audi-Fahrers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbrecher machen Beute, Geisenheim, Johannisberg, Im Flecken, Dienstag, 29.10.2019, 19:55 Uhr bis 22:10 Uhr

(ku) Am Dienstagabend wurde in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Flecken" in Geisenheim Johannisberg festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen die Täter das Glas der Tür ein und öffneten diese. Hierdurch gelangten die Einbrecher in das Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Bargeld in dreistelliger Höhe vom Tatort. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Supermarkt, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, festgestellt am Dienstag, 29.10.2019, 08:00 Uhr

(ku) Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr stellte der Besitzer eines Supermarktes in der Aarstraße in Taunusstein Hahn fest, dass Unbekannte ein Loch in einen Türrahmen im hinteren Bereich des Marktes gebohrt hatten. Hierdurch gelang es den Tätern die Tür zu öffnen und den Markt zu betreten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 zu kontaktieren.

