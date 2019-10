POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 25.10.2019

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Toilettenpapier angezündet, Wiesbaden, Im Henkel, Baugebiet, 24.10.2019, bis 18:00 Uhr

(ku)Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage kam es in einem seitlich der Nauroder Straße gelegenen Baugebiet zu einer Sachbeschädigung durch Feuer an einem mobilen Toilettenhäuschen. Unbekannte Täter zündeten Toilettenpapierrollen an, wodurch es zu einem Brand kam. Dieser ist durch die Feuerwehr gelöscht worden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Durch einen Zeugen wurden zwei Jugendliche beobachtet, die aus Richtung des Tatortes geflohen waren. Ob diese im Zusammenhang mit den Zündeleien stehen, ist unklar. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

2. Fahrgast verletzt Busfahrer, Wiesbaden, Bleichstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 14:00 Uhr

(ba) Am Donnerstagnachmittag wurde ein Busfahrer in Wiesbaden in der Bleichstraße bei einem Streit mit einem bislang unbekannten Fahrgast verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem Fahrgast und dem 29-jährigen Busfahrer. Während der Auseinandersetzung trat der Fahrgast gegen die Fahrerraumtür des Busses. Diese traf den Busfahrer, der dabei verletzt wurde. Der Fahrgast flüchtete anschließend aus dem Bus. Er wird als männlich mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen lockigen Haaren beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Pullover und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Rucksack bei sich gehabt haben. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 - 345 2140 zu melden.

3. Schwarzfahrer schlägt Kontrolleur, Wiesbaden, Hauptbahnhof, Dienstag, 22.10.2019, 08:50 Uhr

(ba) Wie der Polizei erst am Donnerstag bekannt wurde, hat ein ertappter Schwarzfahrer bereits am Dienstagmorgen einen Fahrkartenkontrolleur körperlich angegangen. Der 49-jährige Mann aus Wiesbaden war ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. Im Rahmen der Maßnahme wurde er dem 41-jährigen Kontrolleur gegenüber aggressiv und schlug ihm ins Gesicht. Aus diesem Grund wurden gegen den Mann nun Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung eingeleitet.

4. Festnahme nach Sachbeschädigung, Wiesbaden, Johannisberger Straße, Donnerstag, 24.10.2019, 21:00 Uhr

(ba) Ein Jugendlicher aus Wiesbaden ist am Donnerstagabend von der Polizei festgenommen worden, nachdem er alkoholisiert ein geparktes Auto beschädigt hatte. Ein Zeuge hatte das 3. Polizeirevier gegen 21:00 Uhr verständigt. Die alarmierten Beamten konnten den 17-Jährigen aus Wiesbaden wenig später in der Adolfstraße antreffen und stellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

5. Versuchter Einbruch in Kiosk, Wiesbaden, Wielandstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 04:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(ku)Unbekannte versuchten am Donnerstag zwischen 04:00 Uhr und 07:30 Uhr in einen Kiosk in der Wielandstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten ein Vorhängeschloss sowie Teile des Fassadenputzes und flüchteten anschließend. Zu einem Eindringen in den Kiosk kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Fahrrad gestohlen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 23.10.2019, 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(ku)Eine nur dreißigminütige Abwesenheit einer Fahrradbesitzerin nutzten dreiste Diebe am Mittwochabend aus. Die Geschädigte hatte das olivgrün / rote Mountainbike der Marke Carver gegen 19:30 Uhr in der Dotzheimer Straße an einem Laternenmast mit einem Fahrradschloss gesichert. Gegen 20:00 Uhr musste sie feststellen, dass ihr Fahrrad verschwunden war. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 in Verbindung zu setzen.

7. Unter Drogeneinfluss am Steuer, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 24.10.2019, 09:49 Uhr

(ku)Unter dem Einfluss von Drogen war eine Autofahrerin am Donnerstagvormittag in Wiesbaden unterwegs. Die Polizei kontrollierte die 46-Jährige gegen 09:50 Uhr an einer Tankstelle auf der Schiersteiner Straße. Hier wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Darüber hinaus war sie auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Opel-Fahrerin muss sich nun mehreren Ermittlungsverfahren stellen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Haus mit Farbe beschmiert, Rüdesheim-Aulhausen, Ludwig-Glaser-Straße, Donnerstag, 24.10.2019, 21:30 Uhr bis Freitag, 25.10.2019, 05:30 Uhr

(ba) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Haus im Rüdesheimer Stadtteil Aulhausen mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Rüdesheim ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06722 - 9112 0 zu melden.

2. Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss in Verkehrskontrolle aufgefallen, Idstein, Bundestraße 275, Freitag, 25.10.2019, 01:15 Uhr,

(ba) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei in Idstein am Freitagmorgen gegen 01:15 Uhr einen Autofahrer angehalten, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 58-Jährige aus Ingelheim war mit seinem VW Polo auf der B 275 unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten bereits ein verdächtiger Geruch entgegen. Weitere Tests bestätigten den Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Er musste die Beamten auf die Wache begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

3. Unfall unter Alkoholeinfluss, Rüdesheim, Rheinstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 15:15 Uhr

(ba)Ein 72-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf an einer roten Ampel an. Der 72-Jährige fuhr mit seinem Renault Kangoo auf den stehenden Golf auf. Er stieg kurz aus, setzte sich aber anschließend wieder in sein Auto und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er konnte wenig später durch eine Streifenwagenbesatzung in Assmannshausen angehalten werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde.

4. Unfallflucht, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Donnerstag, 24.10.2019, 08:00 bis 08:15 Uhr

(ba) Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Morgen in Bad Schwalbach. Eine 42-Jährige stellte ihren Opel Astra gegen 08:00 Uhr in der Bahnhofstraße ab. Als sie eine Viertelstunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug im hinteren Bereich beschädigt worden war, ohne dass der Verursacher sich gemeldet hatte. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 7078 0 zu melden.

In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

