Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Motorrollers

Zwischen Samstag, 19. Oktober 2019, 20.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 07.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Motorroller, der in einem Holzschuppen in der Straße Stratmanns Gärten stand. Es handelt sich um einen schwarzen Roller mit roten Felgen und roten Griffen. Am vorderen Kotflügel befindet sich ein weißer Schriftzug des Herstellers "Yamaha". Am Roller war das Versicherungskennzeichen 597RCU in grüner Schrift angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Leichtmetallrädern

Zwischen Sonntag, 20. Oktober 2019, 18.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter vier 18 Zoll Leichtmetallräder, die an einem Geländewagen der Marke Mitsubishi montiert waren. Das Fahrzeug befand sich auf dem Gelände eines Kfz-Händlers in der Max-Planck-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kfz

Zwischen Sonntag, 20. Oktober 2019, 22.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines Ford S-Max, der in der Goethestraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln - 39 Fensterscheiben eines Kindergartens zerkratzt

Zwischen Freitag, 18. Oktober 2019, 17.00 Uhr und Montag, 21. Oktober 2019, 09.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise insgesamt 39 Fensterscheiben eines Kindergartens an der Cloppenburger Straße. Der Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 21. Oktober 2019, kam es um 07.36 Uhr auf dem Weißdornweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe kam es bislang ungeklärter Ursache an der Kreuzung Jagdweg/Aufm Esch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild, Telefonmast und einem Baum. Hierdurch wurde sie leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15300 Euro.

