Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Unbekannter beleidigt und bespuckt Frau in Bus, Mainz-Kastel, Johannes-Goßner-Straße, ÖPNV, Linie 6 21.10.2019, 13:20 Uhr

(He)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es bereits am Montag in einem Linienbus zu Beleidigungen und Provokationen gegenüber einer 59-jährigen Wiesbadenerin. Nun sucht das 2. Polizeirevier nach dem Täter. Den eigenen Angaben zufolge stieg die Frau gegen 13:20 Uhr in der Mainzer Straße in die Linie 6 in Richtung Münchfeld. Sie setzte sich nach hinten unmittelbar vor die letzte Sitzbank. Hinter ihr auf der letzten Bank habe der spätere Täter gesessen, welcher im Verlauf der Fahrt fest gegen die Sitzbank der Frau getreten habe. Nach der Aufforderung durch die Frau, dies doch bitte zu unterlassen, reagierte der Mann sofort aufbrausend und aggressiv. Er trat noch fester gegen den Sitz der Frau und beleidigte diese auf das Übelste. Weiterhin drohte er der 59-Jährigen Schläge an, stellte sich provozierend vor sie und spuckte ihr in das Gesicht. An der Haltestelle "Johannes-Goßner-Straße" sei die Frau dann aus dem Bus ausgestiegen, der Täter fuhr im Bus weiter. Beschreibung: 30-40 Jahre, 1,80 Meter groß, schwarze Sweat-Jacke und Mütze, schwarzes T-Shirt mit roter Schrift, schwarze Jeans, rote Turnschuhe. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und "deutsch/europäisch" ausgesehen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

2. Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Wiesbaden, Stiftstraße, 21.10.2019, 20:06 Uhr - 22.10.2019, 06:45 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in der Stiftstraße in Wiesbaden in einen Discounter ein und entwendeten aus dem Kassenbereich mehrere Schachteln Zigaretten. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür des im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Marktes und machten sich dann an den angebotenen Zigaretten zu schaffen. Mit ihrer Beute gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Zündeleien auf Baustelle, Wiesbaden, Im Henkel, Baugebiet, 21.10.2019, 18:00 Uhr - 22.10.2019, 07:30 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag waren unbekannte Täter innerhalb eines, seitlich der Nauroder Straße gelegenen, Baugebietes unterwegs und verursachten durch Zündeleien an zwei Baustellentoiletten einen Sachschaden von circa 4.000 Euro. Die zwei Toiletten wurden bereits am Wochenende auf gleiche Art und Weise beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

4. PKW-Anhänger entwendet, Wiesbaden, Fasaneriestraße, 08.10.2019, 10:00 Uhr - 22.10.2019, 13:50 Uhr

(He)Zwischen dem 08.10.2019 und gestern entwendeten unbekannte Diebe einen auf der Fasaneriestraße abgestellten PKW-Anhänger im Wert von circa 2.500 Euro. Der Besitzer hatte den abgestellten Hänger gegen eine unbefugte Wegnahme gesichert. Diese Sicherung wurde überwunden und der Hänger des Herstellers "WM Meyer", silberfarben mit dem Kennzeichen WI-FG 28 gestohlen. Hinweise auf die oder den Täter liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Kleidung aus PKW entwendet, Wiesbaden, Brentanostraße, 21.10.2019, 20:00 Uhr - 22.10.2019, 07:45 Uhr

(He)Zwischen Montagabend, 20:00 Uhr und gestern, 07:45 Uhr machten sich Diebe an zwei in der Brentanostraße abgestellten PKW zu schaffen und durchsuchten diese. Aus einem ließen die Täter eine in einem Paket verpackte Jeanshose mitgehen. Wie die Täter in den Golf bzw. den Polo gelangen konnten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Mainzer Straße, 22.10.2019, 15:50 Uhr - 17:30 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es in Wiesbaden auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Besitzer eines VW Golf stellte sein schwarzes Fahrzeug gegen 16:00 Uhr auf dem in der Mainzer Straße gelegenen Parkplatz ab und ging zum Sport. Als er um 17:30 Uhr an seinen PKW zurückkehrte, war die hintere, linke Fahrzeugecke beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1.Randalierer in Niederseelbach, Niedernhausen-Niederseelbach, Pfarrstraße, Dienstag, 22.10.2019, 22:30 Uhr

(ba) Ein 34-jähriger erheblich alkoholisierter Mann aus Niedernhausen randalierte am Dienstagabend in Niederseelbach zunächst in einem Mehrfamilienhaus und beleidigte und bedrohte im Anschluss auch noch die alarmierten Polizeibeamten. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, weigerte er sich zunächst, sich auszuweisen. Als die Beamten ihn daraufhin nach Personaldokumenten durchsuchen wollten, wurden sie von dem 34-Jährigen mehrfach beleidigt und bedroht. Aufgrund seines Verhaltens und seines hohen Alkoholisierungsgrades musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

2.Opel Corsa zerkratzt, Kiedrich, Mariahilfstraße, Donnerstag, 17.10.2019, 20:30 Uhr bis Freitag, 18.10.2019, 09:30 Uhr

(ba) Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kiedrich einen geparkten Opel Corsa beschädigt. Die 57-jährige Besitzerin aus Kiedrich stellte das Auto am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr in der Mariahilfstraße ab. Als sie am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Fahrerseite des Autos zerkratzt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123 - 9090 0 zu melden.

3.Erheblich alkoholisierter Autofahrer, Eltville, Taunusstraße, Dienstag, 22.10.2019, 20:05 Uhr

(ba) Einer Polizeibeamtin, die privat in Eltville unterwegs war, fiel am Dienstagabend ein 52-jähriger Autofahrer auf, der mit seinem Mercedes der ML-Klasse in der Taunusstraße unterwegs war. Da der Mann sich mehrfach verkehrswidrig verhielt, sprach sie ihn an und gab sich als Polizeibeamtin zu erkennen. Dabei stellte sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen fest und informierte die zuständige Polizeidienststelle in Eltville. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Bei dem Mercedesfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

