Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektion Rheingau-Taunus - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wiesbaden (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Landesstraße 3011 zwischen Heftrich und Abfahrt nach Bermbach, Dienstag, 22.10.2019, 08:40 Uhr

(ba) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Dienstagmorgen gegen 08:40 Uhr auf der L 3011 zwischen Heftrich und der Abfahrt nach Bermbach. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Insignia in Richtung Heftrich unterwegs und wollte ein anderes Fahrzeug überholen. Bei dem Überholvorgang stieß er mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, der von einem 31-Jährigen gefahren wurde, zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für ca. eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt werden.

