Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Einbruch in Rohbau scheitert, Wiesbaden-Biebrich, Rheingoldstraße, 18.10.2019, 10:00 Uhr - 21.10.2019, 09:00 Uhr

(He)Wie der Polizei gestern mitgeteilt wurde, kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Rheingoldstraße zu einem versuchten Einbruch in einen Rohbau, bei dem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Zwischen Freitag und Montag hatten unbekannte Täter versucht, die Terrassentür des im Bau befindlichen Hauses gewaltsam zu öffnen. Dies misslang jedoch, sodass der oder die Täter scheinbar nicht in das Innere gelangten und anschließend unerkannt flüchteten. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Motorroller gestohlen, Mainz-Kastel, Castellumstraße, 22.10.2019, 20:00 Uhr - 23.10.2019, 10:00 Uhr

(He) Gestern Morgen stellte ein Kasteller fest, dass unbekannte Täter in der Nacht zuvor seinen in der Castellumstraße abgestellten Motorroller entwendet und dadurch einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro verursacht hatten. Den Angaben des Geschädigten zufolge stellte er den Roller am Dienstag, gegen 20:00 Uhr vor dem Haus ab. Gestern wollte er den Roller dann für seinen Weg zur Arbeit nutzen, musste beim Aufsuchen des Abstellortes jedoch den Diebstahl feststellen. Der "Peugeot"- Roller in schwarz/grau war mit zwei Schlössern gesichert. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Vandalen / Diebe in Grünanalage unterwegs, Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße, Richard-Wagner-Anlage, 18.10.2019 - 21.10.2019

(He)Gestern wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Richard-Wagner-Anlage in Biebrich mehrere Pflanzen, Ziergräser und Stauden entwendet oder beschädigt wurden, sodass ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Das geschädigte Grünflächenamt in Wiesbaden teilte mit, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art im Bereich der Tatörtlichkeit gewesen sei, und auch in der Vergangenheit Pflanzen ausgegraben und gestohlen oder beschädigt worden seien. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Mülltonne durch Feuer beschädigt, Mainz-Kastel, Ratsherrenweg, 24.10.2019, 04:45 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht wurde im Ratsherrenweg eine Großraummülltonne für Altpapier durch ein Feuer zerstört. Gegen 04:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte bezüglich des Feuers alarmiert. Die Tonne brannte jedoch vollständig nieder, sodass ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Trickdieb stiehlt Bargeld, Wiesbaden-Bierstadt, Käthe-Kollwitz-Straße, 18.10.2019, 09:00 Uhr

(He)Wie der Polizei erst gestern mitgeteilt wurde, kam es bereits am vergangenen Freitag in der Käthe-Kollwitz-Straße in Bierstadt zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Wiesbadener Seniorin. Die ältere Dame war am 18.10.2019 auf der Straße unterwegs, als sie auf ihrem Weg zur Bushaltestelle von einem Fremden angesprochen wurde. Dieser wollte eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben, worauf sich die hilfsbereite Dame einließ. Die Wiesbadenerin holte ihre Geldbörse aus der Handtasche und bemerkte währenddessen nicht, dass der Täter ihr circa 150 Euro Scheingeld aus dieser entwendete. Täterbeschreibung: 40-50 Jahre, 1,80 - 1,85 Meter groß, normale Statur, dunkelbraune Haare, gepflegtes, "europäisches" Erscheinungsbild, trug eine Jacke. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Autofahrer unter Alkoholeinfluss, Eltville, Matthäus-Müller-Platz, Mittwoch, 23.10.2019, 16:30 Uhr

(ba) Ein 63-Jähriger Autofahrer aus Wiesbaden wurde am Mittwochnachmittag unter Alkoholeinfluss im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Eltville angehalten. Er fiel den Polizisten zunächst auf, weil er nicht angeschnallt war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Bei dem 63-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

2. Unfallflucht, Niedernhausen, Zur Steinritz, Dienstag, 22.102.109, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 23.10.2019, 08:00 Uhr

(ba) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Niedernhausen zu einer Unfallflucht. Ein 54-Jähriger aus Niedernhausen hatte seinen Mercedes der B-Klasse am Dienstagabend in der Straße Zur Steinritz abgestellt. Als er am nächsten Morgen zum Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug im Bereich der Fahrerseite beschädigt worden war, ohne dass der Unfallverursacher sich gemeldet hatte. Die Höhe des Sachschadens wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 9394 0 zu melden.

