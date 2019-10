Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Tag des Einbruchsschutzes - Rufen Sie an und informieren Sie sich! Wiesbaden, am 27.10.2019

Wiesbaden (ots)

Am 27. Oktober 2019, am Tag der Zeitumstellung, findet der achte bundesweite Tag des Einbruchschutzes der Initiative K-EINBRUCH statt, an dem die Bevölkerung umfassend über effektiven Einbruchschutz aufgeklärt werden soll.

In der bevorstehenden "Dunklen Jahreszeit" agieren Einbrecher besonders gern, da das Entdeckungsrisiko bei Dunkelheit geringer ist. Täter nutzen meist Gelegenheiten, wie ein gekipptes Fenster, unverschlossene Türen oder die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner.

In jeder Wohnung, jedem Ein- oder Mehrfamilienhaus gibt es immer Dinge, die Einbrecher gerne mitnehmen - am liebsten Bargeld, Schmuck, Kreditkarten und Unterhaltungselektronik. Dabei ist es so einfach, den Einbrechern das Leben schwer zu machen. Technische Sicherungen und richtige Verhaltensweisen, wie das grundsätzliche Verschließen von Fenster und Türen, tragen dazu bei, dass heute schon nahezu jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium scheitert.

- Nutzen Sie die zusätzliche Stunde der Zeitumstellung am Sonntag, dem 27. Oktober 2019 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, sich telefonisch über Möglichkeiten des Einbruchschutzes zu informieren.

Die (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen ist an diesem Sonntag unter 0611-345-1616 zu erreichen. Auch sonst sind wir, die (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle, immer der Ansprechpartner für den Einbruchschutz.

Im Rahmen eines Beratungstermins bei Ihnen zu Hause, bekommen Sie Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, um es Einbrechern schwerer zu machen. Im Gespräch gibt es auch Tipps zum richtigen Verhalten an der Wohnungstür und in anderen Situationen, um nicht ein leichtes Opfer eines Trickbetruges zu werden. Wer Wert auf eine gute Nachbarschaft und ein funktionierendes soziales Umfeld legt, erhält ebenso Empfehlungen und entsprechendes Informationsmaterial.

Rufen Sie am 27. Oktober an oder senden Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt eine E-Mail. "Wir sind für Sie da!"

