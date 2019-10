Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Schwerer Raub auf Kiosk - Unbekannte bedrohten Mann mit Schusswaffe, Wiesbaden, Blücherstraße, Freitag, 25.10.2019, 21:40 Uhr bis 21:45 Uhr

(ku)Die Wiesbadener Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern. Sie sollen am Freitagabend (25.10.2019) einen Kiosk in der Blücherstraße in Wiesbaden überfallen haben. Zur Tatzeit gegen 21:40 Uhr befand sich der Geschädigte allein im Kiosk, als zwei Männer diesen betraten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld forderten. Die Täter erlangten Bargeld, verließen im Anschluss beide den Kiosk und flüchteten in Richtung Blücherplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen. Die beiden unbekannten Männer können folgendermaßen beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. 175cm groß, ca. 18-20 Jahre, kurze blonde Haare, helle Hautfarbe, dunkler Kapuzenpullover, dunkler Schal vor dem Gesicht Täter 2: männlich, ca. 180cm groß, ca. 20-23 Jahre, dunkle Haare, "südländisches" Erscheinungsbild, dunkler Kapuzenpullover, dunkler Schal vor dem Gesicht, Schusswaffe Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer die Unbekannten beobachtet hat oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Unfallaufnahme, Mainz-Kostheim, Mainufer, Sonntag, 27.10.2019, 17:05 Uhr

(ku)Zu einem tätlichen Angriff auf zwei Polizeibeamte kam es am Sonntagnachmittag in Mainz-Kostheim. Die Beamten sind gegen 17:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallaufnahme am Mainufer gerufen worden, nachdem der Polizei mitgeteilt wurde, dass die Unfallverursacherin nach Alkohol riechen würde. Nachdem die Beamten vor Ort ebenfalls Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau aus Mainz-Kostheim feststellten, wurde ihr mitgeteilt, dass sie die Beamten zum Zwecke der Durchführung einer Blutentnahme auf das Revier begleiten muss. Die Unfallverursacherin versuchte daraufhin auf ihrem Fahrrad zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten festgehalten werden. Die 60- Jährige setzte sich zur Wehr und soll einem Beamten mit ihren Händen auf die Unterarme sowie mit den Fäusten gegen die Brust geschlagen haben. Weiterhin soll sie ihm sein Funkgerät aus der Hand geschlagen haben, wodurch der Beamte an der Hand verletzt wurde. In die Auseinandersetzung vor Ort mischte sich dann noch der unbeteiligte Ehemann der Angreiferin ein, der einen zweiten Beamten mit Faustschlägen und Tritten verletzt haben soll. Aufgrund dieses Verhaltens mussten die stark alkoholisierte Fahrradfahrerin und ihr 62-jähriger Ehemann die Polizeibeamten auf das Revier begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sie müssen sich nun mehreren Ermittlungsverfahren stellen.

3. Grundloser Angriff, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 27.10.2019, 05:00 Uhr

(He)Am frühen Sonntagmorgen kam es an einer Bushaltestelle in der Peter-Sander-Straße in Kastel zu einem Angriff auf einen 26-Jährigen aus Frankfurt, welcher dabei ins Gesicht geschlagen wurde. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er um 05:00 Uhr alleine an einer Bushaltestelle gesessen habe und plötzlich eine Gruppe von drei Männern und zwei Frauen aufgetaucht sei. Diese hätten ihn provozierend angesprochen und auf seine Erwiderung, warum sie dies taten, begonnen ihn zu schlagen. Ein Beteiligter habe auch einen Stein in seine Richtung geworfen, ihn jedoch nicht getroffen. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Anna-Birle-Straße geflüchtet. Alle Beteiligten seien 19-22 Jahre alt gewesen. Einer der Männer sei nach Angaben des Opfers augenscheinlich "Italiener" gewesen. Eine Frau habe rote, die andere schwarze Haare getragen. Eine der Frauen sei mit einem Mantel bekleidet gewesen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Nach Verkehrsstreitigkeit mit Flasche verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 27.10.2019, 02:05 Uhr

(He)Nach einer Streitigkeit zwischen Verkehrsteilnehmern kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Erich-Ollenhauer-Straße zu einem Streit zwischen mehreren Personen, bei dem ein 22-Jähriger von einem 32-Jährigen mit einer Glasflasche verletzt wurde. Den ersten Aussagen der Beteiligten zufolge, war der 32-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Erich-Ollenhauer-Straße unterwegs, als es in Höhe eines Einkaufsmarktes zu einem Konflikt mit einem PKW-Fahrer kam. Daraufhin stieg der PKW-Fahrer wohl aus und es kam zum Streit. In diesen Streit schalteten sich die Insassen eines weiteren PKW ein, welcher dem eigentlich involvierten PKW folgte. In dem zweiten PKW saß der 22-Jährige, welcher im weiteren Verlauf verletzt wurde. Der 32-Jährige flüchtete zunächst auf seinem Fahrrad, konnte jedoch im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Zur Aufklärung des genauen Geschehnisablaufes hat das 5. Polizeirevier die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Einbruch in Restaurant - Täter entwenden Geld, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Sonntag, 27.10.2019, 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(ku)Durch das Aufhebeln einer Metalltür drangen Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in ein Restaurant an der Wilhelmstraße ein. Zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr verschafften sie sich Zutritt in das Innere des Restaurants, hängten einen Spielautomaten von der Wand ab und verbrachten diesen ins Treppenhaus. Aus dem Spielautomaten wurde Geld entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichtes vom Automaten, erscheint es plausibel, dass es sich um mehrere Täter handelte. Die Unbekannten flüchteten unerkannt. Der hinterlassene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6. Einbruch in Arztpraxis, Wiesbaden, Adolfsallee, Samstag, 26.10.2019, 12:30 Uhr bis Sonntag, 27.10.2019, 11:00 Uhr

(ku)Bargeld erbeuteten Einbrecher in einer Arztpraxis in der Adolfsallee in Wiesbaden. Die Diebe gelangten zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in das Treppenhaus eines Bürogebäudes und hebelten dort die Tür zu den Praxisräumen auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld aus mehreren Behältnissen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

7. Versuchter Einbruch in KiTa, Wiesbaden, Geschwister-Stock-Platz, Sonntag, 27.10.2019,

(ku)Ein oder mehrere Unbekannte hebelten am vergangenen Sonntag gegen 23:20 Uhr die Eingangstür eines Kindergartens am Geschwister-Stock-Platz auf. Die Tür wurde dadurch beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten der oder die Täter keine Beute, sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Durch einen Zeugen wurde in der Nähe des Tatortes eine männliche Person beobachtet, die zunächst über den Zaun der KiTa sprang und anschließend in Richtung Reisinger Anlagen geflohen war. Die Person wird von dem Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175cm groß, "osteuropäisches" Erscheinungsbild, blonde kurze Haare, schwarzer Pullover, schwarze Hose. Ob diese Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist unklar. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

8. Laptops und Bargeld aus KiTa gestohlen, Wiesbaden, Dotzheim, Eulenstraße, Freitag, 25.10.2019, 19:45 Uhr bis Sonntag, 27.10.2019, 07:00 Uhr

(ku)Mehrere Laptops im Wert von ca. 1.400 Euro und Bargeld entwendeten Unbekannte aus einer Kindertagesstätte in Wiesbaden in der Eulenstraße. Zwischen Freitagabend, 19:45 Uhr und Sonntagmorgen, 07:00 Uhr hebelten sie ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier wurden mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt. Aus zwei Lagerräumen wurden insgesamt fünf Laptops entwendet, wobei hier sogar ein Schrank von der Wand gerissen und aufgebrochen wurde. Weiterhin wurde auch Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

9. Einbruch in PKW, Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 26.10.2019, 00:30 Uhr - 12:00 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem in Nordenstadt in der Borsigstraße abgestellten Mercedes Genstände im Wert von circa 200 Euro, hinterließen jedoch einen Sachschaden von fast 800 Euro. Der PKW war auf einem Hotelparkplatz abgestellt und wurde beim Verlassen verschlossen. Zwischen 00:30 Uhr und 12:00 Uhr schlugen unbekannte Täter dann eine Scheibe ein und ließen einen Rucksack, Bekleidungsstücke sowie einen Gürtel mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

10. Mülltonnen durch Feuer beschädigt, Wiesbaden-Delkenheim, Augsburger Straße / Kölner Straße 28.10.2019, 03:40 Uhr

(He) In der vergangenen Nacht kam es in Wiesbaden-Delkenheim zu zwei Mülltonnenbränden, bei denen ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Gegen 03:40 Uhr wurde in der Augsburger Straße eine brennende Mülltonne gemeldet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, eine zweite Mülltonne wurde jedoch durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Kaum war dieser Brand gelöscht, kam es in der Kölner Straße zu einem zweiten Brand. Auch hier wurde ein Müllcontainer durch ein Feuer stark beschädigt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

11. Alkoholisiert am Steuer und Unfall verursacht, Wiesbaden, Naurod, Bremthaler Straße, Freitag, 25.10.2019, 20:10 Uhr

(ku)Ein erheblich betrunkener Mann hat am Freitagabend in der Bremthaler Straße in Naurod einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 37-jährige Mann war an diesem Abend gegen 20:10 Uhr mit über 1,7 Promille hinter dem Steuer eines Hyundai unterwegs. Zunächst hielten der Hyundai-Fahrer und eine ihm entgegenkommende Fahrzeugführerin aufgrund der schmalen Fahrbahn jeweils an, um die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Plötzlich setzte der in Wiesbaden wohnhafte Mann sein Fahrzeug zurück und beschädigte ein neben ihm geparktes Fahrzeug. Beim Anfahren wiederum blieb er dann an dem Fahrzeug hängen, welches ihm zuvor noch die Vorbeifahrt ermöglichen wollte und versetzt vor einer Hofeinfahrt stand. Im weiteren Verlauf des Anfahrens beschädigte der 37-jährige schließlich ein drittes Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand geparkt stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Versuchter Raub, Bad Schwalbach, Am Backesplatz, Sonntag, 27.10.2019, 02:10 Uhr

(ba) Am frühen Sonntagmorgen hat ein 21-jähriger Mann versucht, eine Spielhalle in Bad Schwalbach zu überfallen. Hierzu hatte er sich nach bisherigen Erkenntnissen maskiert und mit einem Messer bewaffnet. Da die Tür zu der Spielhalle verschlossen war, klingelte der Mann. Ein 25-jähriger Mitarbeiter der Spielhalle erfasste die Situation, ließ die Tür verschlossen und verständigte umgehend die Polizei. Der 21-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Er wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

2. Frauen auf Kerb beleidigt und angegriffen, Hünstetten-Bechtheim, Am weißen Stein, Freitag, 25.10.2019, 23:45 Uhr

(ba) Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend gegen 23:45 Uhr in Bechtheim zwei junge Frauen beleidigt und körperlich angegriffen. Die beiden 18- und 19-jährigen Geschädigten hatten sich im Rahmen der örtlichen Kerb im Bereich der Straße Am weißen Stein aufgehalten, als ein vorbeikommender Mann sie beleidigend ansprach. Nach einem verbalen Disput schubste und schlug der Mann die beiden Frauen, wobei diese leicht verletzt wurden. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Geschädigten beschrieben den Mann als ca. 1,75m groß, dicklich mit schwarzen gegelten Haaren, die seitlich kurz und oben lang seien. Er soll eine dunkle Jogginghose und dunkle Schuhe getragen haben. Die Polizei in Idstein bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06126 - 9394 0.

3. Einbrecher festgenommen, Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Montag, 28.10.2019, 02:20 Uhr

(ba) Am frühen Montagmorgen ist ein 31-Jähriger in ein Restaurant in der Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach eingebrochen. Die Besitzerin des Restaurants konnte die Tat über eine Videokamera beobachten und verständigte die Polizei. Der Einbrecher, der seine Beute schon zum Abtransport vorbereitet hatte, konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

4. E-Bike gestohlen, Geisenheim, Berliner Straße, Freitag, 25.10.2019, 08:45 - 16:00 Uhr

(ba) Ein E-Bike der Marke Zündapp haben bislang unbekannte Täter am Freitag in Geisenheim entwendet. Der 69-jährige Geschädigte stellte das anthrazitfarbene E-Bike am Freitagmorgen abgeschlossen im Bereich des Bahnhofs ab. Als er gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrrad gestohlen worden war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722 - 9112 0 zu melden.

5. Fahrt unter Alkoholeinfluss, Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 27.10.2019, 02:20 Uhr

(ba) Am frühen Sonntagmorgen meldete eine Mitarbeiterin einer Idsteiner Tankstelle, dass gerade ein vermutlich alkoholisierter Mann eingekauft habe und anschließend in seinen Porsche Macan gestiegen und weggefahren sei. Das Fahrzeug konnte wenige Minuten später durch eine Streife im Bereich der Wiesbadener Straße angehalten werden. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass der 52-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

6. Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin, Bad Schwalbach, Reitallee, Montag, 28.10.2019, 06:20 Uhr

(ba) Eine 55-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen in Bad Schwalbach bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-jähriger Mann gegen 06:20 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Reitallee in Richtung der Straße am Kurpark unterwegs. Die 55-Jährige wollte an einer Verkehrsinsel die Straße überqueren. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel Corsa und der Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 7078 0 zu melden.

7. Unfallflucht, Eltville, Große Hub, Donnerstag, 24.10.2019, 18:00 Uhr bis Freitag, 25.10.2019, 06:15 Uhr

(ba) Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr und Freitagmorgen, 06:15 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Eltville, bei der eine Hausfassade und ein Tor beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Rangieren die Hauswand und ein Metalltor. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123 - 9090 0.

8. Golf beschädigt, Idstein, Magdeburgstraße, Sonntag, 27.10.2019, 20 Uhr bis Montag, 28.10.2019, 12 Uhr

(ba) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in Idstein im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen geparkten VW Golf beschädigt und sich im Anschluss entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 20-jährige Besitzerin des Golfs hatte ihr Auto am Sonntagabend in der Magdeburgstraße abgestellt. Als sie am Montag gegen 12 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses auf der Beifahrerseite beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 9090 0 zu melden.

