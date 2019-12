Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Ohne Beute geflüchtet

Am Sonntag versuchten Unbekannte an die Tageseinnahmen eines Geschäftes in Laichingen zu kommen.

Gegen 17.30 Uhr lief eine 67-Jährige in der Radstraße. Sie hielt eine Geldkassette in der Hand. Ein unbekannter Mann kam plötzlich von hinten, schnappte sich die Geldkassette und flüchtete. Mehrere Zeugen hörten die die Frau schreien und verfolgten den Dieb. Sie konnten ihn zu Fall bringen. Dabei verlor der Unbekannte die Geldkassette. Er stand wieder auf rannte weiter. Die Zeugen setzten die Verfolgung fort. Der Unbekannte rannte bis zur Pfeiferstraße. Dort konnte er von den Zeugen an einem BMW gestellt werden. Es kam zu einem Gerangel. Mittlerweile hatte sich ein Komplize dazu gesellt. Einer der Unbekannten holte aus dem BMW einen Baseballschläger und drohte den Zeugen. Danach stiegen die Unbekannten in den BMW und flüchteten. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Das war als gestohlen gemeldet. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach den Dieben konnte sie jedoch nicht finden. Die Unbekannten sollen etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein. Beide hatten einen Vollbart. Ein Unbekannter war etwa 185cm groß und hatte dunkle Haare. Der Zweite war etwa 165cm groß und hatte eine Glatze. Beide Personen waren schwarz gekleidet. Der Polizeiposten Laichingen (Telefon 07333/950960 hat die Ermittlungen aufgenommen.

