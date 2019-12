Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Einbrecher schlagen zu

Unbekannte waren am Sonntag in Heiningen zu Gange.

Ulm (ots)

Zwischen 17 und 20 Uhr gelangten Unbekannte auf ein Grundstück in der Boßlerstraße. An dem Haus hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangte ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie fanden Bargeld und Schmuck. Das machten Sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Heiningen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die Einbrecher. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr verdächtige Personen in der Boßlerstraße gesehen? - Wer hat am Sonntag zwischen 17 und 20 Uhr verdächtige Fahrzeuge in der Boßlerstraße gesehen? - Wer hat sonst etwas Verdächtiges gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360

