POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falsche Enkelin stiehlt Geld und verspricht Kuchen

Wieder haben Trickbetrüger mit einer perfiden Telefon-Masche eine Seniorin um viel Geld gebracht. Am Mittwochmittag (1. April, gegen 13 Uhr) hat sich eine Unbekannte am Telefon als Enkelin einer 83-Jährigen ausgegeben. Mit viel Schmeichelei und geschickten Fragen hat sie die Seniorin dazu gebracht, ihr kurzfristig Geld für die angebliche Anzahlung einer Eigentumswohnung zu "leihen". Die Frau schickte der Seniorin ein Taxi, damit sie bei der Bank mehrere Tausend Euro abheben konnte. Die falsche Enkelin hat das Geld natürlich nicht selbst bei ihr zuhause an der Uhlandstraße abgeholt, da die Masche dann aufgeflogen wäre. Also hat eine angebliche Mitarbeiterin des Notars das kurze Zeit später erledigt (zwischen 13:30 und 16:30 Uhr). Die falsche Enkelin versprach, später mit einem Kuchen bei "Oma" vorbeizukommen. Die Seniorin wartete mehrere Stunden vergeblich auf den Besuch. Am Abend rief sie dann ihre Tochter an, welche sofort die Polizei informierte. Die Abholerin soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Sie trug einen Schal und einen dunklen Anorak. Ihre dunkelbraunen Haare hatte sie hochgesteckt. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat 32 unter der 0203 2800 entgegen.

