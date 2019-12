Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versuchter Überfall durch unbekannten Mann

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann kurz vor Ende der Öffnungszeiten ein Ladenlokal an der Barkhausstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er Bargeld. Als die Geschädigte sich weigerte das Geld herauszugeben flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung ohne Beute.

Personenbeschreibung: männlich, 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, bekleidet mit grauer Jogginghose, grauer Kapuzenjacke, Sonnenbrille, schwarzer Schal oder Sturmhaube, schwarze Handschuhe

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

