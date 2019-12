Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mit gestohlener Karte Geld abgehoben - Polizei sucht mit Foto

Recklinghausen (ots)

Einer Seniorin wurde am 17.09.2019 in einer Bäckereifiliale in Bottrop die Geldbörse entwendet. Anschließend wurde durch die abgebildete Tatverdächtige Bargeld mit der Debitkarte der Seniorin am Geldautomat abgehoben. Dabei wurde die Tatverdächtige von den Überwachungskameras aufgezeichnet. Die Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-diebstahl-computerbetrug-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell