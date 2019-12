Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jacke und Kopfhörer erbeutet

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, drohten zwei unbekannte Männer einem 16-jährigen Duisburger an der Gerichtsstraße, auf einem Parkplatz, mit Gewalt. Sie forderten die Jacke und Kopfhörer des Jugendlichen. Der 16-Jährige war mit Freunden unterwegs. Genaue Angaben zu den Tatverdächtigen konnten nicht gemacht werden. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

