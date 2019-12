Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer fährt auf Parkplatz Fußgängerin an

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 8 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf dem Parkplatz am Gleiwitzer Platz eine 71-jährige Fußgängerin, auch aus Bottrop, an. Dadurch stürzte die 71-Jährige, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Sie wurde bei dem Unfall so verletzt, dass sie zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 500 Euro Sachschaden.

