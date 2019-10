Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 31. Oktober 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Elf Gartenhütten aufgebrochen - Neu-Isenburg

(mm) Einbrecher trieben zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 9.15 Uhr, ihr Unwesen in den Parzellen des Kleingartenvereins "Eichenbühl" im Gravenbruchring. Sie brachen elf Gartenhütten auf, beschädigten unter anderem auch Gartenzäune und stahlen nach ersten Erkenntnissen aus einer Hütte einen Außenbordmotor. Bei ihrem brachialen Vorgehen verursachten die Täter einen geschätzten Schaden von 7.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-27 entgegen.

2. 5er-BMW gestohlen - Dreieich-Sprendlingen

(mm) Einen 530er BMW haben Unbekannte in der Otto-Hahn-Straße im Bereich der 30er Hausnummern gestohlen. Die anthrazitfarbene Karosse mit Gelnhäuser Kennzeichen mit der Kennzeichenzahl eins wurde vom Besitzer am 22. Oktober auf einem dortigen Firmengelände abgestellt. Der Diebstahl war allerdings erst am Mittwoch, den 30. Oktober aufgefallen. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des BMW nimmt die Kripo in Offenbach entgegen.

2. Auto beschädigt und geflüchtet - Offenbach

(as) Am Dienstagvormittag parkte ein 19-Jähriger gegen 11.40 Uhr seinen roten Suzuki Swift auf einem Parkplatz des Ringcenters. Als er gegen 11.45 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er am rechten hinteren Kotflügel eine Beschädigung fest. Vermutlich hatte ein anderer Autofahrer den Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht und ist danach vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zu dem Unfallverursacher liegen der Polizei derzeit keine Hinweise vor. Deshalb bitten die Ermittler des 1. Polizeireviers Offenbach Zeugen, sich telefonisch unter 069 8098-5100 zu melden.

3. Wessen Auto wurde angefahren? - Rödermark/Ober-Roden

(as) Am Mittwochmorgen wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamts in Rödermark von einem namentlich unbekannten Zeugen auf eine mögliche Unfallflucht in der Dieburger Straße aufmerksam gemacht. Der Zeuge konnte lediglich das Kennzeichen des Unfallverursachers OF-WH ablesen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Mittelklassekombi. Die Polizei in Dietzenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun speziell den Mitteiler, weitere Zeugen und den Autofahrer, dessen Auto vermutlich beschädigt wurde, sich umgehend telefonisch unter 06074 837-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Raubüberfall am Morgen - Freigericht-Somborn

(mm) Eine Spielhalle in der Straße "Wehrweide" ist am Mittwoch, kurz nach 9 Uhr, von einem etwa 35 Jahre alten, zirka 1,75 Meter großen Mann überfallen worden. Der Täter, der sein Gesicht mit einem Tuch verdeckt hatte, betrat die Räumlichkeit und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer. Anschließend sperrte der dunkel gekleidete Räuber den 55-jährigen Angestellten in einer Toilette ein, um sich dann ungestört die Einnahmen aus der Kasse zu nehmen. Mit der Beute verschwand der Täter in Richtung Hanauer Straße. Auffallend an seiner Kleidung waren die schwarzen Schuhe, die eine weiße Sohle hatten sowie der Fellbesatz an der Kapuzenjacke. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 31.10.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

