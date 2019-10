Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 29. Oktober 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer hinterließ den Zettel am Scheibenwischer - Zeugen gesucht - Offenbach

(as) Ein aufmerksamer Zeuge hinterließ nach einer Unfallflucht in der Karlstraße einen Zettel an einer Mercedes A-Klasse mit dem Hinweis auf den Unfallverursacher, aber ohne seinen Namen oder seine Rufnummer zu vermerken. Im Zeitraum vom Donnerstagmittag bis Sonntagmittag hatte ein bislang Unbekannter den am Straßenrand in der Karlstraße abgestellten Mercedes vermutlich beim Einparken an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Die Polizei in Offenbach sucht nun nach Zeugen und speziell nach der Person, die den Zettel hinter dem Scheibenwischer des Mercedes hinterlassen hat. Wer etwas gesehen, hat meldet sich bitte telefonisch unter 069 8098-5100.

2. Einbruch in Kiosk - Offenbach

(dl) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einen Kiosk im Bereich der 40er Hausnummern in der Waldstraße eingebrochen. Zwischen 22 und 6 Uhr verschafften sich die Täter mit Gewalt über den Hintereingang Zutritt. Sie entwendeten circa 5000 Packungen Zigaretten, Alkohol, Kaugummi und Bargeld. Es wird nicht ausgeschlossen, dass zum Abtransport der Gegenstände ein Fahrzeug verwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098 - 1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Einbrüche in Rothenbergen - Gründau

(dl) Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im westlichen Bereich von Rothenbergen beobachtet haben. In der Wingertstraße im Bereich der 100er Hausnummer wurde zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Was genau entwendet wurde, konnte der Eigentümer bisher nicht sagen. Ebenfalls war ein Einfamilienhaus zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in der Straße "Am Hühnerberg" Ziel von Einbrechern. Hier wurden Silberschmuck, eine Kamera und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098 - 1234 zu melden.

Offenbach 29.10.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

