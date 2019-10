Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 28. Oktober 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Transporter fährt Polo auf und flüchtet - Zeugensuche - Mühlheim am Main

(as) 5.000 Euro Sachschaden am Heckbereich ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich Sonntagmorgen ereignete. Gegen 3 Uhr war ein 24-Jähriger in seinem roten Volkswagen Polo auf der rechten Fahrspur der Offenbacher Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 51 wollte er nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen. Ein weißer Transporter soll dies zu spät bemerkt haben und auf das Auto des 24-Jährigen aufgefahren sein. Durch den Aufprall wurde er an die Ecke einer Hauswand geschoben. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern und ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Polo war nicht mehr fahrbereit. Auch die Hauswand wurde durch den Einschlag leicht beschädigt. Der Unbekannte soll nach dem Unfall nach rechts in die Albertstraße abgebogen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Unfallfluchtgruppe telefonisch unter 06183 91155-0 zu melden.

2. Wer sah den Unfall mit dem Fahrradfahrer - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(as) Donnerstagabend stießen ein Autofahrer und Radfahrer zusammen. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem blauen Opel Astra die Liebigstraße, während ein 62-jähriger Radler den Südring befuhr. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen soll dann der Autofahrer die Vorfahrt des Bikers missachtet haben. Dadurch sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem sich der 62-Jährige leicht am linken Fuß verletzte. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils kleine Schäden in Höhe von zusammen circa 150 Euro. Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben melden sich bitte bei der Polizeistation in Seligenstadt unter Rufnummer 06182 8930-0.

3. Unbekannter zerstört Zaun und vertreibt Kühe - Seligenstadt/Froschhausen

(as) Ein Unbekannter zerstörte im Zeitraum von Donnerstagabend, 18 Uhr bis Samstagmorgen 8.30 Uhr den Weidezaun einer Viehwiese linksseitig des Wegs von Seligenstadt (Froschhausen) nach Hainburg (Hainstadt) und verscheuchte die dort weidenden 45 Kühe. Der Sachschaden beträgt circa 800 Euro. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei in Seligenstadt unter 06182 8930-0.

4. Am Ende ging alles gut - Rödermark/Ober-Roden

(as) Ende gut, alles gut! Das dachte sich sicherlich auch ein 82-jähriger Mann aus Rodgau, als er Sonntagnacht aus dem Wald gerettet wurde. Der Mann galt seit Samstagabend als vermisst. Eine 36-jährige Frau war mit ihrer Freundin mit dem Fahrrad aus Offenbach nach Rödermark unterwegs. Dabei führte sie die Fahrt durch den Wald zwischen Heusenstamm und Waldacker. Im Wald trafen die beiden Frauen dann auf den 82-Jährigen, dem es gesundheitlich nicht gut zu scheinen ging. Sie nahmen den Mann zunächst mit. Als ihm jedoch die Kräfte ausgingen und weder die 36-Jährige noch ihre Begleiterin ein Handy mitführten, entschieden die Beiden sich, den Mann im Wald zurückgelassen und Hilfe zu holen. Nachdem das Duo in Waldacker aus dem Wald gelangt war, liehen sie sich ein Handy und informierten die Polizei. Zahlreiche Beamte suchten zusammen mit den beiden Frauen den Waldbereich ab. Zur Unterstützung wurde ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel und die Rettungshundestaffeln des Kreises Offenbach, des Main-Kinzig-Kreises sowie aus Frankfurt alarmiert. Schließlich konnte der Mann vom Polizeihubschrauber aus gesichtet, durch Beamte gerettet und in die Obhut von Sanitätern übergeben werden. Er wurde noch vor Ort versorgt und im Anschluss nach Hause gefahren, wo seine überglücklichen Angehörigen bereits auf ihn warteten.

5. Auf dem Weg zum Fußballspiel überfallen - Zeugensuche - Neu-Isenburg

(dl) Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die am Sonntagnachmittag einen beigen SUV in Gravenbruch gesehen haben. Nach derzeitigen Ermittlungen sprangen gegen 14.45 Uhr drei mit Sturmhauben maskierte Männer aus dem Auto und fingen sofort an einen 21-Jährigen auf Höhe der Nachtigallenstraße 11 zu schlagen und zu treten. Dann entnahmen sie aus seiner Umhängetasche ein schwarzes Portemonnaie in dem sich Bargeld, Ausweis und Krankenkarten, Kopfhörer, sowie Haus- und Wohnungsschlüssel des Neu-Isenburgers befanden. Er kam zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die drei Täter waren zirka 1,90 Meter groß und schwarz gekleidet. Zeugen, die Angaben zum SUV oder der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.

6. Unfallhergang unklar - Seligenstadt

(dl) Derzeit unklar ist, wie sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall im Kreisel an der Frankfurt Straße und der Kappellenstraße ereignet hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Seligenstädterinnen um 11 Uhr mit ihren Autos in den Kreisel. Auf Höhe der Kappellenstraße berührten sich der Nissan Juke der 58-Jährigen und der blaue VW Up der 68-Jährigen. Der rote Nissan schleuderte danach gegen eine Hauswand und wurde an der Front beschädigt. Beide Autofahrerinnen wurden schwerverletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt der Telefonnummer 06182 8930-0 zu melden.

7. Unfallflucht auf dem Schwimmbad-Parkplatz - Obertshausen

(dl) Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Schwimmbads in der Badstraße beobachtet haben. Eine 49-Jährige hatte ihren grauen Mazda 3 zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Mainhäuserin zum Fahrzeug zurückkam, stellt sie einen Kratzer am Heck fest. Der Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

Der Bereich Main-Kinzig entfällt.

Offenbach, 28.10.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

